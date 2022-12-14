الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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كيف علّق ميسي على تأهّل الأرجنتين إلى نهائي مونديال قطر؟

منذ 6 دقائق
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

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بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، على حساب نظيره الكرواتي، إثر الفوز عليه بثلاثية نظيفة، أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته الكبيرة، بهذا الفوز قائلًا: “أشعر بالعديد من الأمور في هذه اللحظة، من الرائع رؤية كل هذا، رؤية هؤلاء الناس وعائلتي خلال مشوار كأس العالم، كان شيئًا مذهلًا”.

ميسي في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “الآن نحن ذاهبون إلى آخر مباراة في كأس العالم، وهو الأمر الذي كنا نريده منذ البداية. نحن نستمتع بكل هذا جميعنا هذه المجموعة رائعة للغاية أتذكر عائلتي في هذه اللحظات، ووصلنا إلى نهائي كأس العالم بالرغم من تعثرنا في البداية”.

تابع: “لا أعرف إذا كان هذا أفضل كأس العالم لي أم لا، ولكني استمتع بهذا منذ مدة طويلة، نحن نثق في أنفسنا كمجموعة، نعرف من نحن ونسأل الناس أن تؤمن بنا”.

كما أشار ميسي إلى أنّ “الأرجنتين مرة أخرى في نهائي كأس العالم، لنستمتع بذلك. لقد مررنا ببعض المواقف الصعبة، ومواقف أخرى جيدة، نحن الآن نختبر شيئًا استثنائيًا، ونستمتع بهذا الأمر مع الجماهير هنا وفي الأرجنتين، أرى أنه شيء من الجنون”.

اختتم ميسي حديثه، قائلًا: “كنا نعرف بأننا لم نكن المرشح الأفضل، ولكننا كنا نعطي كل شيء لدينا، وأظهرنا ذلك مباراة تلو الأخرى”.

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