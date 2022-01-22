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كيف فقدت إيميه صياح وزنها الزائد بعد الإنجاب؟

22 - يناير - 2022
إيميه صياح

إيميه صياح

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كشفت الممثلة اللبنانية ومقدمة البرامج إيميه صياح عن الطريقة التي فقدت فيها وزنها بسرعة وبطريقة صحية بعد حملها عبر فقرة الأسئلة في خاصية “ستوري” على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صياح إنها اتبعت نظاماً غذائياً صحياً مؤكدةً أن إرهاقها الشديد والضغط العصبي التي تتعرض له بسبب التصوير ورعايتها لأطفالها لعبوا دوراً أساسياً في إنقاص وزنها.

وكانت قد احتفلت صياح، منذ أسبوع، بعيد ميلاد توأمها الثاني، وبهذه المناسبة قررت لأول مرة الكشف عن وجهيهما بشكل كامل، من خلال نشر صورة لهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

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