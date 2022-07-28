أصبح مشهد الجلد الأسمر بأشعة الشمس دليلاً على أنك أمضيت فصل صيف ممتعاً ومليئاً بالاسترخاء والاستجمام على الشاطئ.

في الواقع، يقوم الكثيرون بتخمين مقدار المتعة التي تمتع بها المرء تحت أشعة الشمس بناءً على درجة الاسمرار البرونزية على الجلد بعد أيام العطلة.

على ما يبدو، تحتل تلك الدرجة من اسمرار الجلد جاذبية وتوهجاً طبيعياً بالمقارنة مع لون الجلد الطبيعي الشاحب.

ومع ذلك، قد لا تتناسب مستحضرات تسمير البشرة مع الجميع بسبب احتوائها على الكثير من المكونات الكيميائية التي قد تثير حساسية البشرة، بل وقد تسبب حروق الشمس للبعض إذا ما بالغوا في استخدامها.

سنستعرض كيف يمكنك إعداد مستحضرات تسمير البشرة بمكونات طبيعية في المنزل آمنة تحت أشعة شمس الصيف القوية.

1- زيت تسمير البشرة بمستخلص الجزر

تتضمن هذه الوصفة زيتاً يقي من ضرر الشمس مثل زيت بذور التوت، إضافة إلى زيت بذور الجزر الطبيعي.

وبحسب موقع MakeUp Tutorials للتجميل، يمكن لهذا المزيج أن يقي الجسم من أشعة الشمس الضارة، ويعمل على تعزيز الحصول على لون بشرة برونزي جذاب.

المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت أفوكادو.

1/2 ملعقة صغيرة زيت بذور جزر.

1/2 ملعقة صغيرة زيت بذور التوت.

1/4 كوب زيت زيتون.

10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

10 قطرات من زيت خشب الصندل العطري.

وعاء زجاجي غامق.

طريقة التحضير

تتم إضافة جميع الزيوت في وعاء زجاجي عميق، ثم يُقلب جيداً حتى يصبح المزيج خليطاً مُتجانساً.

بعد ذلك يُنقل المستحضر إلى وعاء زجاجي داكن. ستحمي تلك العبوة الداكنة الزيوت؛ لأن بعض المركبات حساسة للضوء وقد تتغير تركيبتها عند التعرُّض للنور.

2- تسمير البشرة بزيت السمسم وجوز الهند

تُعد هذه الوصفة مخصصة للراغبين في الحصول على بشرة برونزية في فصل الصيف، ولكنهم يعانون من الجلد الجاف والحساس في الوقت ذاته.

إذ تعاني البشرة الجافة عادة من التشققات والالتهابات المؤلمة عند تعرُّضها للشمس المباشرة، وبالتالي تأتي مكونات هذا المزيج لترطيب حاجز الجلد الخارجي وزيادة إنتاج الكولاجين فيه ما يمنع الجفاف والحروق.

المكونات وطريقة التحضير:

8 ملاعق صغيرة من زيت الأفوكادو، ومثلها من زيت جوز الهند، وزيت جنين القمح، وزيت السمسم الطبيعي النقي.

وحول خطوات التحضير، أولاً، تُخلط جميع المكونات في وعاء زجاجي جيداً حتى تصبح خليطاً متجانساً.

ويمكن بشكل اختياري إضافة بضع قطرات من أي زيوت عطرية محببة، مثل زيت الياسمين النقي، لتعديل وتحسين رائحة السمسم القوية عند تدليك الزيت في الجلد.

أخيراً، يُسكب زيت التسمير الطبيعي في وعاء زجاجي داكن لحفظه من الضوء، ويتم تدلكيه جيداً في الجلد قبل التعرُّض للشمس المباشرة على الشاطىء خلال فصل الصيف.

3- زيت جوز الهند والشاي الأخضر لتسمير البشرة

تشمل المكونات الرئيسية لصنع زيت التسمير الطبيعي هذا بحسب موقع Fustany للعناية بالجمال، زيت جوز الهند والشاي الأخضر وزيت الجوز.

يحتوي زيت جوز الهند على عامل حماية طبيعي من الشمس (SPF)، بينما يعمل الشاي الأخضر كمضاد طبيعي للأكسدة يعمل على تحييد الأشعة فوق البنفسجية، علاوة على زيت الجوز لتعزيز ترطيب الجلد.

المكونات وطريقة التحضير:

1/4 كوب زيت جوز الهند.

3 أكياس شاي أخضر طبيعي.

2 ملعقة صغيرة زيت جوز.

وعن طريقة التحضير، أولاً يتم غلي نصف كوب من الماء على النار، ثم تُضاف أكياس الشاي الأخضر حتى تختمر وتتمازج كلياً. ثم يُترك جانباً لبضع دقائق حتى يتجانس ويبرُد.

في وعاء زجاجي، يُضاف زيت جوز الهند وزيت الجوز معاً، ثم يُصَب الشاي الأخضر عليهما عندما يبرُد كلياً.

تُخلط جميع المكونات، وبذلك يصبح زيت تسمير البشرة الطبيعي جاهزاً.

يُستخدم الزيت بشكل سخي على البشرة قبل التعرُّض للشمس، مع مراعاة ألا يتم تعريض الجسم لشمس الظهيرة الضارة التي قد تسبب أمراض الجلد والسرطانات.

4- زيت الجزر النقي للون برونزي مثالي للصيف

يُعد الجزر أحد أشهر مكونات التسمير الطبيعي دون أي آثار جانبية على الجلد عند الاستخدام، بحسب موقع The Beach Muse.

فالجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يتم تحويله إلى فيتامين أ في الجسم، كما أنه غني بالفيتامينات الأخرى الجيدة لصحة البشرة ورطوبتها.

المكونات وطريقة التحضير:

ربع كوب من زيت الأطفال.

8 ملاعق من زيت جوز الهند الطبيعي.

8 ملاعق من زيت الزيتون البكر الطبيعي.

فيتامين هـ.

عصير جزر طازج وطبيعي معصور للتو.

تُمزج جميع المكونات جيداً في زجاجة بخاخ داكنة اللون، ثم تُرج جيداً قبل الاستخدام المباشر على الجلد عند التعرُّض للشمس أو الجلوس على الشاطئ.

المكونات الطبيعية ستُكسب جلدك لوناً برونزياً جذاباً، وستمنحك جلسة تسمير البشرة الطبيعية الخالية من الأضرار الجانبية التي لطالما تمنيت الحصول عليها بعيداً عن مستحضرات التسمير الكيميائية المتوفرة في الأسواق.

وبشكل عام، ينبغي توخي الحذر عند التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة لكي لا تُصاب بالحروق والالتهابات الأخرى المدمرة للبشرة والمؤذية للصحة بشكل عام.