كيليان مبابي ينقذ باريس سان جيرمان!

شارك كيليان مبابي في الشوط الثاني ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على ضيفه نيس، ويستعيد حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (السبت 1-101-2022).

وهز مبابي الشباك قبل سبع دقائق من النهاية ليرفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 25 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على أولمبيك مرسيليا الذي انتصر 3-صفر على مضيفه أنجيه أمس الجمعة.

ولدى نيس ثماني نقاط في المركز 13.

ويلعب لوريان ثالث الترتيب ضد ضيفه ليل غدا الأحد، بينما يواجه لانس صاحب المركز الرابع منافسه أولمبيك ليون.

وعانى باريس سان جيرمان، الذي يحل ضيفا على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، أمام نيس العنيد لكنه وجد الحل بعد مشاركة مبابي.

ومنح كريستوف جالتييه لاعبه مبابي راحة مع إشراك هوجو إكيتيكي في التشكيلة الأساسية بجوار ليونيل ميسي ونيمار.

وبعد بداية متوازنة، افتتح ميسي التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 29.

وكاد قائد الأرجنتين من أن يعزز من تفوق صاحب الأرض قبل الاستراحة مباشرة لكن الحارس كاسبر شمايكل أبعد تسديدته إلى فوق العارضة.

وبدأ نيس الشوط الثاني بقوة وأدرك التعادل عندما حول جايتان لابورد تمريرة يوسف عطال العرضية إلى داخل الشباك.

واضطر جالتييه إلى إشراك مبابي بدلا من إكيتيكي، وأزعج مهاجم فرنسا دفاع نيس بسرعته لكنه افتقر للدقة أمام المرمى.

وانتظر مبابي حتى الدقيقة 83 ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة بعد تمريرة عرضية من نوردي موكيلي.

ورفع مبابي رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم ليتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع زميله نيمار.