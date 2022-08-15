كيم في احدث ظهور لها بعد انفصالها عن حبيبها بيت

بعد انفصالها عن حبيبها الممثل الكوميدى بيت ديفيدسون، كشف صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، عن الصور الأولى لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، فى وقت سابق من هذا الشهر، حيث ظهرت وهى تستمتع ببعض المرح فى نزهة بحرية على متن قارب فى Coeur d’Alene ، بولاية أيداهو، مع أسرتها، وارتدت نجمة عائلة كاردشيان، 41 عامًا، فستان أسود وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء كبيرة الحجم.

وظهرت كيم غير مبالية بإطلالتها حيث تركت شعرها الأشقر مثبت بشكل فضفاض فى كعكة فوضوية بواسطة مشبك شعر أبيض، كما بدت كيم منشغلة وظهرت وهى تسحب نظارتها الشمسية وتتفحص شيئًا ما على هاتفها.

وانتهت قصة كيم الرومانسية التى استمرت 9 أشهر مع نجم ساترداى نايت لايف السابق، بينما كان يصور فيلمه ويزاردز فى أستراليا، وتم الارتباط بين الثنائى لأول مرة فى أكتوبر من العام الماضى بعد أسابيع من ظهورها لأول مرة فى برنامج ساترداى نايت لايف.

وعلى جانب آخر، أشار تقرير فى وقت سابق إلى أن “بيت” يتابع مع معالج لإجراء “علاج الصدمات” بعد شهور من المضايقات التى تعرض لها من قبل كانى ويست عبر الإنترنت بسبب علاقته بزوجته السابقة كيم.

وحسب ما نشره موقع “ديلى ميل”، الممثل الكوميدى البالغ من العمر 28 عامًا، قرر طلب المساعدة بعد أن نشر كاني، 45 عامًا، العديد من المنشورات التهديدية عنه على وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك الإدعاء بأنه توفى عبرصفحة صحيفة مزيفة، وذلك احتفالا بانفصاله عن كيم، ويقال إن نجم Saturday Night Live يتلقى علاجًا للصدمات منذ أبريل.

كما يُقال حسب التقرير إن كيم كانت تدافع بقوة عن بيت، ولن تقف مع هذا النوع من السلوك من زوجها السابق، حسبما قال المصدر لموقع Dailymail.com.

وانتهت قصة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان الرومانسية مع بيت ديفيدسون، بعد 9 أشهر من المواعدة والصدام مع طليقها مغنى الراب كانى ويست، حيث انتشر عبر العديد من المواقع الأمريكية مثل People و E! أخبارا تؤكد أن كارداشيان وديفيدسون، انفصلا هذا الأسبوع، ولم يتم ذكر الأسباب.

وتصدرت كارداشيان، 41 عاما وديفيدسون، 28 عامًا، عناوين الصحف لأول مرة عندما شوهدوا وهم يمسكان بأيديهما فى كاليفورنيا، فى أكتوبر 2021، لتبدأ التكهنات والشائعات حول ارتباطهما، وكانت علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون، هى الأولى لها بعد انفصالها عن زوجها كانى ويست، والد أبنائها، نورث 9 سنوات، وشيكاجو 4 سنوات، وسانت 6 سنوات، وسام 3 سنوات.