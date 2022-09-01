كيم كارداشيان: أنا الباربي

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان صورة جديدة عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بفستان قصير وضيق ومن دون أكمام باللون الزهري، ورفعت شعرها بالكامل عن وجهها إلى الأعلى، كما طبقت ماكياج خفيف للغاية وعلقت واصفة نفسها بلعبة الباربي. وقالت: “أنا الباربي”.

وكانت كيم قد فاجأت الجمهور أثناء مشاركتها في برنامج وثائقي جديد يحمل إسم “Gutsy” من المقرر عرضه قريباً، بحلقة مميزة ضد وزيرة الخارجية السابقة والمحامية هيلاري كلينتون في اختبار قانوني أجري في المسلسل.

يذكر أنه وفي مشهد أدهش العالم وشغل مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت كيم كارداشيان من التفوق على هيلاري كلينتون على الرغم من أن ذلك لم يكن متوقع أبداً، إذ قالت هيلاري قبل خوض الاختبار مع كيم إن فرص الأخيرة ضئيلة بالفوز، لتأتي النتيجة الصادمة بفوز كيم بنتيجة 4 -11، لتصف هيلاري كلينتون خسارتها “بالموجعة”.

أما كيم كارداشيان أكدت بأنه: “بعد عامي الأول من الدراسة القانونية كان اجتياز ما يسمى بامتحان “بيبي بار” أمراً صعباً، وقد رسبت فيه مرتين قبل أن أنجح في الثالثة”.