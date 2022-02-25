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كيم كارداشيان تطالب بالإسراع في إجراءات طلاقها

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 4:19 مساءً
كيم كارداشيان وكاني ويست

كيم كارداشيان وكاني ويست

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طالبت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المحكمة الأميركيّة التي تتولّى دعوى طلاقها من كانييه ويست، بأن تسرع في الإجراءات لأنّ ذلك سيساعد زوجها على تقبّل أنّ علاقتهما قد انتهت.

وكانت كارداشيان قد رفعت العام الماضي دعوى طلاق بعدما تداولت وسائل الإعلام إشاعات عن مواجهة الثنائيّ الصعوبات في حياتهما الزوجيّة، وعن معاناة مغنّي الراب من مشاكل نفسيّة.

ولكن كانييه عارض الانفصال، ودعا زوجته عدّة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ إلى الصلح. إلّا أنّ كارداشيان كتبت في بيان رفعته، الأربعاء، إلى محكمة في لوس أنجلس: “أرغب بشدّة في أن أتطلّق، طلبت من كانييه أن يبقي طلاقنا خاصاً لكنّه لم يفعل ذلك”.

وتابع البيان: “أعتقد أنّ إنهاء المحكمة زواجنا من شأنه أن يساعد كانييه على تقبّل انتهاء علاقتنا الزوجية وعلى المضي قدماً، حتى نتمكّن من تربية أطفالنا بسلام”.

ويذكر أنّ للثنائيّ أربعة أطفال هم نورث (8 سنوات) وشيكاغو (4 سنوات)، والصبيان ساينت (6 سنوات) وسالم (سنتين). وقد بدأ الثنائيّ يتواعدان عام 2012، وتزوّجا في إيطاليا بعد عامين، وأصبحا سريعاً من بين أكثر الأزواج شهرة في العالم.

لكنّ علاقتهما واجهت مشاكل جرّاء نوبات غريبة كانت تحدث للمغنّي الشهير الذي يعاني من اضطراب ثنائيّ القطب.

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