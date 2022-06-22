الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
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كيم كارداشيان تكشف تفاصيل جديدة بشأن علاقتها بحبيبها الجديد

منذ 7 دقائق
كيم كارديشان وبيت ديفيدسون

كيم كارديشان وبيت ديفيدسون

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كشفت نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان عن تفاصيل جديدة بشأن علاقتها بحبيبها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

وعلى عكس ما توقع الجمهور، لم تكن هذه التفاصيل متعلقة بأمور شخصية عن الثنائي، وإنما بمستحضرات العناية بالبشرة!.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ظهرت كيم كارداشيان في برنامج جيمي فالون للترويج للعلامة التجارية الجديدة الخاصة بها وهي SKKN.

وقالت كيم إن SKKN مخصصة لمنتجات ومستحضرات العناية بالبشرة، وهي أهم رابط يجمعها بالممثل بيت ديفيدسون.

وأضافت، أن ديفيدسون تدخل في مشروعها الجديد خلال تنفيذه، لأن الاهتمام بالبشرة تمثل عامل مشترك بين الاثنين.

وتابعت كيم: “عادةً ما نذهب لأطباء الجلدية معًا ونحقن بثور وجهنا معًا، إلى حد أن طبيبة الجلدية مازحتنا من قبل قائلة: “هل هذه البثور معدية، أنتم تحظون بها سويًا دائمًا”.

وكشفت كيم أيضًا عن لحظة خاصة جمعتها بـ “ديفيدسون”، حيث قالت: “كنت أعلم أن علاقتنا خاصةً عندما حدث موقف معين، كنت أمتلك بثور على وجهي وقلت لبيت ألا يدعني أنام دون وضع كريم الوجه الخاص بالبثور”.

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