كيم كارداشيان تنضم إلى عالم المليارديرات... من أين اكتسبت ثروتها؟

قفزت ثروة نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بما يكفي لوضعها في قائمة “فوربس” لمليارديرات العالم لعام 2021.

وقالت المجلة في تقرير لها، امس الثلاثاء، إنها تقدر ثروة كارداشيان بنحو مليار دولار، ارتفاعا من 780 مليون دولار في تشرين الأول، بفضل استثماراتها في شركتي “KKW Beauty” و”Skims”، بالإضافة إلى دخلها من تلفزيون الواقع وصفقات الدعم، وعدد من الاستثمارات الأصغر.

أسست العارضة “كيه كيه دبليو بيوتي” في عام 2017، بعد نجاح شركة أختها غير الشقيقة كيلي جينر “كيلي كوزمتيكس”، حيث طبقت نموذجا مشابها، يعتمد على البيع المباشر للمستهلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في أول منتج تطرحه، أطلقت الشركة 300 ألف مجموعة كونتور، بيعت في غضون ساعتين، وبحلول عام 2018، توسعت الشركة لتشمل منتجات ظلال العيون والكونسيلر وأحمر الشفاه والعطور، وحققت إيرادات تصل إلى 100 مليون دولار.

قالت كارداشيان في عام 2017، عندما أعلنت عن خط مستحضرات التجميل الخاص بها: “إنها المرة الأولى التي أبتعد فيها عن عقود الترخيص وأتحول إلى مالكة”.

استفادت من تلك الملكية في العام الماضي، عندما باعت 20% من شركتها إلى مجموعة مستحضرات التجميل “Coty” مقابل 200 مليون دولار، في صفقة قدرت قيمة الشركة بمليار دولار.

بالنسبة لشركة “سكيمز” للملابس، أطلقتها النجمة الأمريكية في عام 2019، وجمعت تمويلا لها من شخصيات بارزة في عالم الموضة، واستفادت أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها من خلالها جمهور ضخم.

يتابع كارداشيان الآن، 69.6 مليون شخص على “تويتر” و213 مليون آخرين على “إنستغرام”. نمت أعمال “سكيمز” بقوة خلال الوباء، حيث أصبح المستهلكون أكثر اهتماما بالملابس المريحة للمنزل.

تمتلك العارضة حصة أغلبية في الشركة التي لم تكشف عن عائداتها، لكن “فوربس” تقدر حصة كارداشيان في “سكيمز” بنحو 225 مليون دولار، وهو ما يكفي لرفع ثروتها إلى مليار دولار، وذلك بحسب “سبوتنيك”.