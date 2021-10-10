كيم كاردشيان تكشف حقيقة ترشحها لرئاسة أمريكا

ردت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بطريقة ساخرة على تقارير تم تدوالها حول نيتها خوض المنافسة في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية.

وقالت في حلقة أمس السبت، من برنامج الاسكتشات الكوميدي الشهير “Saturday Night Live” للجمهور: “أنا هنا في البرنامج لكي أعلن”، قبل أن تتوقف لثواني وتوضح ضاحكة: “أنا فقط أمزح، لا يمكن أن يكون لدينا 3 سياسيين فاشلين في عائلة واحدة”، ليضحك الحاضرون في الاستوديو ويصفقون.

وتشير كيم كارداشيان في حديثها إلى طليقها مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، الذي أعلن ترشحة للرئاسة في 2020، وكذلك زوج والدتها السابق، المتحول جنسيا، كايتلين جينر، الذي أعلن العام الحالي ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

وعن ذكر زوجها السابق، كاني ويست، قالت كيم كارداشيان (40 عاما) في البرنامج الساخر: “لقد تزوجت أفضل مغني راب في كل العصور، وأغنى رجل أسود في أمريكا، وهو عبقري شرعي موهوب، منحني 4 أطفال رائعين، وعندما طلقته عليكم أن تعرفون أن الأمر يتعلق بشيء واحد: شخصيته”.

وسبق لكيم كارداشيان أن انتقدت خوض زوجها السابق، كاني ويست، الترشح للرئاسة، وأكدت أنها لا تدعم هذه الفكرة.

وسخرت كيم كارداشيان من نفسها في برنامج “Saturday Night Live”، قائلة: “أنا مثلكم متفاجئة من رؤيتي هنا في البرنامج، فأنا لم أحضر عرض أول لفيلم منذ وقت طويل حقا”.

كذلك سخرت كارداشيان من شقيقاتها، مؤكدة أنها أهم جدا من الصور التي يعرضوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبرز عمليات التجميل التي خضعوا لها.

وانتقدت كوري غامبل، صديق والدتها ومديرة أعمالها، كريس جينر، ووصفته بأنه يعرفها من أجل المال فقط.

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021