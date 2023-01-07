كين يقود توتنهام للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

اقترب هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بواقع هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لجيمي جريفز كبير هدافي النادي بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الانتصار 1-صفر على بورتسموث في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

ولم يظهر كين كثيرا في الشوط الأول الباهت من المباراة لكنه سدد بقوة بشكل رائع في المرمى بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني ليرفع رصيده مع توتنهام إلى 265 هدفا.

وفشل توتنهام الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، والذي خسر أمام بورتسموث في قبل نهائي البطولة عام 2010، في التسديد على مرمى منافسه المنتمي لدوري الدرجة الثالثة خلال الشوط الأول، لكن مستواه تحسن بعد الاستراحة ليهيمن على اللقاء.

وبعد أن أنهى كين حالة الصمت بهدفه 17 مع النادي هذا الموسم، أهدر لاعب خط الوسط أوليفر سكيب فرصة عظيمة ليجعل النتيجة 2-صفر لكن توتنهام في العبور للدور التالي.

وبلغ ليستر سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، الفائز بالكأس عام 2021، الدور الرابع بفوزه 1-صفر على جيلينجهام صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الرابعة.

ونحى ساوثامبتون مستواه السيء في الدوري الإنجليزي الممتاز ليعدل تأخره ويتغلب على كريستال بالاس منافسه في الدوري الممتاز 2-1 في سيلهورست بارك بعد أن سجل آدم أرمسترونج هدف الفوز.