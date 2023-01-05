لأول مرة.. الأمير هاري يكشف تفاصيل حادثة اعتداء شقيقه ويليام عليه

نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية مقتطفا من كتاب السيرة الذاتية المنتظر للأمير هاري، والذي أطلق عليه اسم “Spare”.

وادعى الأمير هاري في المقطع المسرب، أن شقيقه الأمير ويليام هاجمه جسديا، بعد مشادة كلامية دارت بينهما عن زوجة الأول ميغان ماركل.

وتذكر هاري الموقف الذي وصفه بـ”الهجوم الجسدي” من قبل شقيقه، والذي تركه بإصابات متعددة بين خدوش وكدمات.

وقال الأمير هاري إن الخلاف اندلع بمنزله في لندن عام 2019، بعد أن وصف الأمير ويليام ميغان ماركل بـ”الصعبة” و “الوقحة”.

واتهم هاري في الكتاب شقيقه ويليام بترديد “الرواية الصحفية الكاذبة” عن زوجته ميغان ماركل، قبل بداية المشادة بينهما، والتي انتهت باعتداء جسدي.

طرحه أرضا وأصابه بجروح

وفي التفاصيل، قال الأمير ويليام لشقيقه إنه يريد مساعدته، فرد هاري: هل أنت جاد، تساعدني؟ هذا ما تسميه مساعدة؟!

ووفقا لهاري، كانت تلك هي الإجابة التي أشعلت الحرب، وأغضبت ويليام ما جعله يبدأ بشتمه.

قال هاري إنه شعر بالخوف من ردة فعل شقيقه، فتوجه نحو المطبخ وسكب له كوبا من الماء، وأخبره أنه لن يستطيع إكمال الحديث معه في حال ظل منفعلا.

فوضع ويليام الكأس جانبا، وتقدم نحوه بسرعة، وأمسك بياقة قميصة وقطع قلادته، وطرحه أرضا.

وقال هاري “سقطت على وعاء طعام الكلب، الذي تشقق تحت ظهري، وأصابني بجروح”.

وأكمل هاري “استلقيت هناك للحظة في حالة ذهول، ثم نهضت ووقفت على قدمَي، وأمرته بالخروج من منزلي”.

فرد الأمير ويليام قائلا “اضربني”، فرفض هاري، ما جعل ويليام يهم بالخروج. قبل أن يعود نادما ومعتذرا.

وحتى اللحظة، لم يُعرف كيف تمكنت صحيفة “غارديان” من الحصول على مقطع من الكتاب قبل صدوره، على الرغم من الجهود التي بذلها الناشر لمنع التسريبات.

يذكر أن عدة مصادر صحفية بريطانية كانت أكدت في وقت سابق أن الترتيبات الخاصة بإصدار مذكرات هاري تخضع لحراسة مشددة تحت إشراف عدد قليل من الأشخاص التنفيذيين.