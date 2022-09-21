لأول مرة.. الهند تستضيف بطولة العالم الدراجات النارية

من المقرر أن تنظم بطولة العالم للدراجات النارية سباقا في الهند لأول مرة بعد أن قالت شركة دورنا سبورتس صاحبة الحقوق التجارية للبطولة اليوم الأربعاء إنها بدأت العمل لإقامة سباق ضمن بطولة العالم في البلاد في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن تعمل شركة دورنا مع شركة فيرستريت سبورتس للترويج للسباقات، الذي سيقام في حلبة بوذا الدولية في ضواحي نيودلهي.

واستضافت الحلبة التي يبلغ طولها 5.14 كيلومتر سباقا لفورمولا 1 بين عامي 2011 و2013 قبل أن يتم استبعاده من جدول السباقات.

ولم تحدد شركتا دورنا وفيرستريت موعد انطلاق السباق، لكنهما قالا إنهما يجريان محادثات مع حكومة ولاية أوتار براديش ووزارة الرياضة الهندية.

ويأتي قرار بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية بإقامة سباق في الهند في الوقت الذي تتطلع فيه لتوسيع وجودها في آسيا، مع وجود اليابان وتايلاند وماليزيا على جدول السباقات للموسم الحالي.

وقال كارمليو ازبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا “الهند بلد وسوق ضخم، وهي دولة ذات أهمية خاصة بالنسبة لصناعة الدراجات النارية وللرياضة متمثلة في بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية.

“البطولة لديها قاعدة جماهيرية ضخمة هناك والقدرة على إقامة سباق في الهند سيشكل حدثا رائعا لمشجعينا في نفس الوقت الذي يسمح لنا فيه بمواصلة تنمية الرياضة في تلك المنطقة”.

ومن المقرر أن تستضيف الهند أيضا سباق لفورمولا ئي للسيارات الكهربائية في مدينة حيدر أباد في جنوب البلاد في فبراير شباط المقبل.