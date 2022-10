لأول مرة.. امرأة تدير مباراة لريال مدريد في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا” عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة ريال مدريد الإسباني وسيلتيك الإسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتيك الاسكتلندي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية والأردن من يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.

⬛ Stéphanie Frappart will be the referee in charge of our match 🆚 @CelticFC.#UCL pic.twitter.com/3yE0Ut1XOj

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 31, 2022