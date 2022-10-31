لأول مرة.. امرأة تدير مباراة لريال مدريد في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا” عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة ريال مدريد الإسباني وسيلتيك الإسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتيك الاسكتلندي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية والأردن من يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.

⬛ Stéphanie Frappart will be the referee in charge of our match 🆚 @CelticFC.#UCL pic.twitter.com/3yE0Ut1XOj — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 31, 2022

وأكد الاتحاد أن ستيفاني فرابارت تتولى إدارة المباراة الثانية بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الملكي.

وستكون الفرنسية ستيفاني فرابارت حكمة مباراة ريال مدريد وسيلتيك الإسكتلندي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون تلك المباراة الأولى لـ ريال مدريد، التي تديرها حكمة، علمًا بأن فرابارت أدارت مباراة بطولة كأس السوبر الأوروبي عام 2019 بين فريقي تشيلسي وليفربول.

وسبق لـ ستيفاني فرابارت وأن أدارت مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا بمسيرتها، بين يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني عام 2020، فيما أدارت مباراتين ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.