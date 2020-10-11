لأول مرة..امرأة حكما لمباراة في الدوري المغربي للرجال

أصبحت المغربية بشرى كربوبي أول سيدة في المملكة تحكم مباراة للرجال في الدوري الممتاز .

شهدت ملاعب كرة القدم في المغرب، أمس السبت، حدثا تاريخيا بعد أن قادت امرأة لأول مرة مباراة في الدوري الممتاز للرجال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بشرى كربوبي باتت أول سيدة في المملكة تقود مباراة للرجال، بعدما أدارت المواجهة اتي جمعت فريق لمغرب التطواني وضيفه أولمبيك خريبكة فيالأخيرة من الدوري المغربي.

وأوضح موقع “أنفاس” أن المباراة شهدت بإشهار بشرى للبطاقة الحمراء في وجه ،حمزة حجي، لاعب المغرب التطواني، وذلك قبل نهاية الشوط الأول.

وكانت لجنة التحكيم في المغرب قد أكدت في وقت سابق على أنها تنتظر الوقت المناسب من أجل منح السيدات من الحكمات المؤهلات بالمغرب لقيادة مباريات مهمة بالدوري الاحترافي.

وقد ساعد بشرى في إدارة المبارة زميلتها فتيحة الجرموني كحكم مساعد، وآدم الشجعي حكما مساعدا ثانيا فيما كان هشام التمسماني حكما رابعا وسمير الكزاز في غرفة حكم الفيديو.

وبحسب مواقع رياضية أصبحت كربوبي ثاني سيدة عربية وأفريقية تدير مباراة للرجال بعد أن سبقها إلى ذلك التونسية درصاف القنواطي التي أدارت في وقت سابق مباراة جمعت الترجيوال نادي البنزرتي، وذلك ضمن فعاليات الدوري التونسي.

تجدر الإشارة إلى كريوبي، البالغة من العمر 32 عاما، تعمل في سلك الشرطة بمدينة مكناس، وحازت على الشارة الدولية للتحكيم قبل أربع سنوات.