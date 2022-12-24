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لأول مرة.. حكمة فلسطينية تشارك في كأس العالم للسيدات

منذ 12 دقيقة
هبة سعدية

هبة سعدية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اختيار الحكمة الفلسطينية هبة سعدية، للمساعدة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس 2023.

وسبق أن شاركت هبة سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات، التي أقيمت في الهند خلال شهر فبراير الماضي، وستشارك لأول مرة في تحكيم مباريات ضمن كأس العالم.

وجرى اختيار سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي قامت بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو الماضي، في فيتنام، إذ تضم المجموعة كلا من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.

وافتتحت سعدية، مشاركتها في تحكيم بطولة “موريس ريفيلو” 2022 للرجال تحت 21 عاما، واستضافتها فرنسا خلال الفترة من 29 مايو وحتى 13 يونيو 2022، بمشاركة منتخبات من 12 دولة حول العالم.

وتعد كأس العالم للسيدات “FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023″، هي الأولى في تاريخ البطولة التي يشترك في تنظيمها بلدان، والأولى التي تقام في نصف الكرة الجنوبي، والأولى التي تضم 32 منتخبا، علما بأن نسخة 2019 ضمت 24 منتخبا.

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