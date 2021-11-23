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لأول مرة.. راموس في قائمة باريس سان جيرمان

23 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2021 3:04 مساءً

راموس

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تواجد المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، في قائمة فريق باريس سان جيرمان التي ستخوض مباراة مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها راموس في قائمة سان جيرمان، منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد، وذلك بعد تعافيه من عدة إصابات عضلية وفي أوتار الركبة.

وضمت قائمة سان جيرمان 23 لاعبا وهم:

كيلور نافاس، أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرخيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، نيمار جونيور، آنخيل دي ماريا، دانيل بيريرا، كولين داغبا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، عبدو ديالو، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا غايي، دينا إيبيمبي، ليونيل ميسي، دينيس فرانكي، جيانلويجي دوناروما.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، متبوعا بسان جيرمان بثماني نقاط، ثم كلوب بروج البلجيكي بأربع نقاط، ولايبزيغ الألماني بنقطة وحيدة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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