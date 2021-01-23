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لأول مرة في التاريخ... فتاة تنضم إلى فيراري

23 - يناير - 2021
مايا فيخ

مايا فيخ

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أعلن فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، انضمام الهولندية مايا فيخ (16 عاما) إلى أكاديمية السائقين التابعة له، لتصبح بذلك أول عنصر نسائي يلتحق بالأكاديمية.

وحصلت فيخ التي تنافس في سباقات الكارتينج على هذه الفرصة، بعد فوزها في معسكر لاكتشاف المواهب استمر على مدار 5 أيام في مقر الفريق الأحمر في مارانيلو وفي مضمار فيرانو للتجارب.

وستنافس فيخ، بناء على ذلك، في موسم ببطولة الفئة الرابعة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات.

وقال ماتيا بينوتو، رئيس الفريق في بيان: “هذه لحظة فاصلة في تاريخ فريق فيراري وتاريخ الأكاديمية”.

وأضاف: “انضمام مايا للأكاديمية دليل واضح على التزام الفريق بتوسيع المجال أمام سباقات السيارات”.

وقدمت الأكاديمية فرصة الصعود إلى فورمولا 1 لأكثر من سائق من خلال التدرج في الفئات الأدنى، من بينهم سائق فيراري الحالي شارل لوكلير والألماني الصاعد ميك شوماخر نجل الأسطورة المعتزل مايكل شوماخر.

ولم تشهد فورمولا 1 أي مشاركة نسائية في أي من سباقاتها منذ أخر ظهور للإيطالية ليلا لومباردي في 1976.

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