لأول مرة في العالم.. بريطاني يحصل على عين ثلاثية الأبعاد

أصبح مريض بريطاني الأول في العالم الذي يحصل على عين مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد كجزء من تجربة.

فقد ستيف فيرزي من هاكني في لندن، عينه اليسرى في عمر العشرين وقد استخدم الأطراف الصناعية التي تحتاج إلى استبدال كل خمس سنوات، منذ ذلك الحين.

وقال المهندس، الذي يبلغ الآن الأربعين من العمر أنّ الإصدارات المصنوعة من الاكريليك والبلاستيك أعطته شعور بعدم الراحة وجعلته ينظر أكثر من مرة إلى المرآة.

ومن المقرر الآن أن يخرج من مستشفى مورفيلدز للعيون مع أول عين مطبوعة بتقنية 3D، والذي يقال أنها تبدو أكثر بكثير مثل العين الحقيقية.



في حين أنّ النسخة المطبوعة لن تسمح له باستعادة الرؤية في عينه اليسرى، لكنه قال أنه يأمل أن تعيد له بعضاً من ثقته بنفسه.

يقدم الأطباء في المستشفى عيون مطبوعة بتقنية 3D كجزء من تجربة سريرية، والتي يقولون أنها يمكن أن تقلل إلى النصف أوقات الانتظار للحصول على أطراف الصناعية.

يستغرق الأمر حالياً حوالي ستة أسابيع لكي يحصل المريض على تركيب أطراف اصطناعية لأنها تحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية.

تستغرق العين المطبوعة ثلاثية الأبعاد ساعتين ونصف فقط لطباعتها. يحتاج حوالي 60,000 شخص في المملكة المتحدة إلى عيون اصطناعية.

قال السيد فيرزي: “لقد احتجت إلى طرف اصطناعي منذ أن كان عمري 20 عاماً، وشعرت دائماً بعدم الثقة حيال ذلك.”

“عندما أغادر منزلي غالباً ما ألقِ نظرة ثانية في المرآة، ولم يعجبني ما رأيته.”

‘هذه العين الجديدة تبدو رائعة، وتقوم على أساس تكنولوجيا الطباعة الرقمية 3D، فإنها لن تؤدي الا إلى الأفضل “.



حالياً يستغرق الأمر حوالي ستة أسابيع للمرضى للحصول على عين جديدة الأمر الذي يتطلب عملية جراحية وجلسة صب لمدة ساعتين لضمان تناسبها.

يجب عليهم أيضاً حضور المواعيد على مدى عدة أيام حيث يتم رسم الأطراف الاصطناعية لتتناسب مع الأخرى قدر الإمكان.

غالباً ما يضطر المرضى إلى الانتظار من أربعة إلى خمسة أشهر بعد الجراحة للحصول على تركيب اصطناعي. ويقال أنّ أوقات الانتظار في الوقت الحاضر أطول.

يقول الأطباء في مستشفى مورفيلدز للعيون، مع ذلك، قد تستغرق التقنية الجديدة ثلاثة أسابيع فقط.

الأمر ينطوي على مسح مأخذ فارغ بحيث يمكن للبرنامج بناء خريطة للمنطقة.

يتم فحص العين الجيدة أيضاً للتأكد من أنها متطابقة.

ثم يتم إرسال الخرائط الرقمية إلى ألمانيا حيث يتم تصنيعها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد في غضون ساعتين ونصف الساعة.

يتم إرسال ذلك مرة أخرى إلى المستشفى الذي يطبق اللمسات الأخيرة ثم قياس تناسبها مع المريض.

وقال البروفيسور مانديب ساجو، استشاري طب العيون في المستشفى: “نحن متحمسون لإمكانات هذه العين الاصطناعية الرقمية بالكامل.”

“نأمل أن توفر لنا التجربة السريرية القادمة أدلة قوية حول قيمة هذه التكنولوجيا الجديدة، مما يدل على الفرق الذي تحدثه للمرضى.”

“من الواضح أنّ لديها القدرة على تقليل قوائم الانتظار.”أصبح مريض بريطاني الأول في العالم الذي يحصل على عين مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد كجزء من تجربة.

فقد ستيف فيرزي من هاكني في لندن، عينه اليسرى في عمر العشرين وقد استخدم الأطراف الصناعية التي تحتاج إلى استبدال كل خمس سنوات، منذ ذلك الحين.

وقال المهندس، الذي يبلغ الآن الأربعين من العمر أنّ الإصدارات المصنوعة من الاكريليك والبلاستيك أعطته شعور بعدم الراحة وجعلته ينظر أكثر من مرة إلى المرآة.

ومن المقرر الآن أن يخرج من مستشفى مورفيلدز للعيون مع أول عين مطبوعة بتقنية 3D، والذي يقال أنها تبدو أكثر بكثير مثل العين الحقيقية.

في حين أنّ النسخة المطبوعة لن تسمح له باستعادة الرؤية في عينه اليسرى، لكنه قال أنه يأمل أن تعيد له بعضاً من ثقته بنفسه.

يقدم الأطباء في المستشفى عيون مطبوعة بتقنية 3D كجزء من تجربة سريرية، والتي يقولون أنها يمكن أن تقلل إلى النصف أوقات الانتظار للحصول على أطراف الصناعية.

يستغرق الأمر حالياً حوالي ستة أسابيع لكي يحصل المريض على تركيب أطراف اصطناعية لأنها تحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية.

تستغرق العين المطبوعة ثلاثية الأبعاد ساعتين ونصف فقط لطباعتها. يحتاج حوالي 60,000 شخص في المملكة المتحدة إلى عيون اصطناعية.

قال السيد فيرزي: “لقد احتجت إلى طرف اصطناعي منذ أن كان عمري 20 عاماً، وشعرت دائماً بعدم الثقة حيال ذلك.”

“عندما أغادر منزلي غالباً ما ألقِ نظرة ثانية في المرآة، ولم يعجبني ما رأيته.”

‘هذه العين الجديدة تبدو رائعة، وتقوم على أساس تكنولوجيا الطباعة الرقمية 3D، فإنها لن تؤدي الا إلى الأفضل “.

حالياً يستغرق الأمر حوالي ستة أسابيع للمرضى للحصول على عين جديدة الأمر الذي يتطلب عملية جراحية وجلسة صب لمدة ساعتين لضمان تناسبها.

يجب عليهم أيضاً حضور المواعيد على مدى عدة أيام حيث يتم رسم الأطراف الاصطناعية لتتناسب مع الأخرى قدر الإمكان.

غالباً ما يضطر المرضى إلى الانتظار من أربعة إلى خمسة أشهر بعد الجراحة للحصول على تركيب اصطناعي. ويقال أنّ أوقات الانتظار في الوقت الحاضر أطول.

يقول الأطباء في مستشفى مورفيلدز للعيون، مع ذلك، قد تستغرق التقنية الجديدة ثلاثة أسابيع فقط.

الأمر ينطوي على مسح مأخذ فارغ بحيث يمكن للبرنامج بناء خريطة للمنطقة.

يتم فحص العين الجيدة أيضاً للتأكد من أنها متطابقة.

ثم يتم إرسال الخرائط الرقمية إلى ألمانيا حيث يتم تصنيعها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد في غضون ساعتين ونصف الساعة.

يتم إرسال ذلك مرة أخرى إلى المستشفى الذي يطبق اللمسات الأخيرة ثم قياس تناسبها مع المريض.

وقال البروفيسور مانديب ساجو، استشاري طب العيون في المستشفى: “نحن متحمسون لإمكانات هذه العين الاصطناعية الرقمية بالكامل.”

“نأمل أن توفر لنا التجربة السريرية القادمة أدلة قوية حول قيمة هذه التكنولوجيا الجديدة، مما يدل على الفرق الذي تحدثه للمرضى.”

“من الواضح أنّ لديها القدرة على تقليل قوائم الانتظار.”