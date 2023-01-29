لأول مرة في تاريخه.. الاتحاد بطلا لكأس السوبر السعودي

حقق فريق الاتحاد كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه، بفوزه في النهائي على الفيحاء بهدفين دون رد.

وأحرز النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفا مبكرا في كل شوط ليقود الاتحاد إلى لقب كأس السوبر السعودي.

وعاد الاتحاد إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، وذلك قبل 5 سنوات وتحديدا في 2018.

وبعد سنوات من الانتظار، نال المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو لقبه الأول على الإطلاق منذ بداية مسيرته التدريبية في 2012 مع ريو آفي البرتغالي.

ومنح حمدالله التقدم للاتحاد بعد ثلاث دقائق، وكرر الأمر ذاته في بداية الشوط الثاني ليعوض إهدار زميله عبدالرحمن العبود ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وتلقت آمال الفيحاء، بطل الكأس والذي انتصر على الهلال في الدور نصف النهائي، في العودة ضربة قوية بعد طرد عبدالرحمد السفري.

وتدخل السفري على المصري طارق حامد ليحصل على إنذار، لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم الأرجنتيني فرناندو رباليني مراجعة الواقعة ليتراجع عن قراره ويشهر له البطاقة الحمراء في الدقيقة 24.

وسيعزز اللقب معنويات الاتحاد للمنافسة على لقب الدوري السعودي إذ يتأخر بنقطتين فقط عن النصر المتصدر بعد خوض كل منهما 14 مباراة.

ونجح الاتحاد في تحقيق لقب السوبر السعودي من المحاولة الثالثة إذ سبق أن خسر أمام الفتح في 2013 والهلال عام 2018.

فضلا عن ذلك، عزز حمدالله اسمه في صدارة ترتيب هدافي كأس السوبر السعودي عبر التاريخ بواقع 5 أهداف.

سجل الفائزين بكأس السوبر السعودي

الهلال – 3 مرات

النصر – مرتان

الفتح – مرة

الشباب – مرة

الأهلي – مرة

الاتحاد – مرة