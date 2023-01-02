لأول مرة منذ عامين.. كريم عبد العزيز واحمد عز خارج السباق الرمضاني

خرج النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز من السباق الرمضاني المقبل 2023، لأول مرة منذ عامين خاصة بعدما قدما سوياً الثالث من مسلسل “الاختيار 3 – القرار”، والذي عرض العام الماضي، كما شارك النجم كريم عبد العزيز في ملحمة الاختيار بجزئيه الثاني والثالث.

ويبحث كل من كريم وعز عن مشروعه السينمائي الجديد، فبدأ كريم عبد العزيز تصوير جزء من فيلمه الجديد “بيت الروبى” مع المخرج بيتر ميمى، والذي كونا صداقة قوية بينهما بسبب التعاون سويًا الفترة الماضية، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في صيف 2023، ويشارك في بطولة الفيلم النجم كريم محمود عبد العزيز والفنانة منة شلبي، وإخراج بيتر ميمى.

وانطلق عرض فيلم “شلبي” للفنان كريم محمود عبد العزيز يوم 4 من يناير الماضي ضمن منافسات منتصف العام الدراسي، بينما عرض الفيلم في السينمات العربية منذ يوم الأربعاء 28 ديسمبر الماضي.

وطرح صناع الفيلم الأغنية الرسمية له تحت عنوان “ابن البطة السودة”، غناء الفنان رامي جمال والمطرب النقاش أحمد سالم، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول كريم محمود عبدالعزيز الذي يعمل في الملاهي ويقع في حب روبي ويواجهان الكثير من المواقف الكوميدية.

فيلم شلبي من بطولة كلًا من، كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، عبدالباسط حمودة، ومن إخراج بيتر ميمي.