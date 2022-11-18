لأول مرة منذ 12 عاماً... المنتخب الأميركي يُفقد صدارة التصنيف لصالح المنتخب الإسباني

للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً، فقد المنتخب الأمريكي لكرة السلة صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة، إذ بات المنتخب الإسباني المصنف الأول الجديد.

وتصدرت إسبانيا، التي حققت نجاحات في السنوات الأخيرة ضمنها الفوز ببطولة العالم 2019 وبطولة أوروبا 2022، تصنيف تشرين الثاني متفوقة على الولايات المتحدة.

وكتب سيرجيو سكاريولو مدرب إسبانيا عبر تويتر: “ليس لقباً جديداً وربما لن يدوم المركز طويلا، لكنه أمر فريد للغاية، ومرموق وتاريخي وأشعر بفخر شديد بكل من ساهم فيه”.

وتحتل إسبانيا صدارة الترتيب برصيد 758.6 نقطة، تليها الولايات المتحدة ولها 757.5 نقطة ثم أستراليا 740.3 نقطة.