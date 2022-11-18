السبت 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ 12 عاماً... المنتخب الأميركي يُفقد صدارة التصنيف لصالح المنتخب الإسباني

منذ ساعة واحدة
المنتخب الاميركي لكرة السلة

المنتخب الاميركي لكرة السلة

A A A
طباعة المقال

للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً، فقد المنتخب الأمريكي لكرة السلة صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة، إذ بات المنتخب الإسباني المصنف الأول الجديد.

وتصدرت إسبانيا، التي حققت نجاحات في السنوات الأخيرة ضمنها الفوز ببطولة العالم 2019 وبطولة أوروبا 2022، تصنيف تشرين الثاني متفوقة على الولايات المتحدة.

وكتب سيرجيو سكاريولو مدرب إسبانيا عبر تويتر: “ليس لقباً جديداً وربما لن يدوم المركز طويلا، لكنه أمر فريد للغاية، ومرموق وتاريخي وأشعر بفخر شديد بكل من ساهم فيه”.

وتحتل إسبانيا صدارة الترتيب برصيد 758.6 نقطة، تليها الولايات المتحدة ولها 757.5 نقطة ثم أستراليا 740.3 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

الفنان احمد زكي
في ذكرى ميلاده.. 6 أفلام لـ أحمد زكى بقائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما
شعار قنوات "بي إن سبورتس"
"بي إن سبورتس" ستبث ثلث مباريات مونديال قطر على القنوات المفتوحة
احمد حلمي ومنى زكي
صورة.. احمد حلمي يحمل منى زكي في عيد ميلادهما: كل سنه واحنا طيبين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دواء- تعبيرية
تحذير من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام
وزير الإعلام زياد المكاري
هل ينقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم؟
نيمار
فيديو مبهر... نيمار يلتقط الكرة من ارتفاع 35 متراً