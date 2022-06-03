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لأول مرة منذ 25 عاماً.. هولندا تنهي مسلسل هزائمها أمام بلجيكا

منذ 7 ساعات
من مباراة هولندا وبلجيكا
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أحرز ممفيس ديباي هدفين لتنهي هولندا 25 عاما بدون انتصار على جارتها بلجيكا بفوزها 4-1 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في بروكسل اليوم الجمعة.

وسجل ستيفن برجفاين ودينزل دمفريس الهدفين الاخرين، لتنهي هولندا نحو ست سنوات لم تخسر فيها بلجيكا على أرضها في تراجع كبير للمتصدر السابق للتصنيف العالمي لمدة ثلاث سنوات قبل التراجع مؤخرا.

وسجل برجفاين هدف التقديم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف قبل أن يضيف ديباي ودمفريس المزيد في الشوط الثاني بعد أداء حاسم.

وقلصت بلجيكا، التي فقدت روميلو لوكاكو للإصابة في بداية المباراة، الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ميشي باتشواي.

وتأتي هذه النتيجة بمثابة انتكاسة خطيرة لبلجيكا التي تستعد لكأس العالم في وقت لاحق هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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