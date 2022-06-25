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لأول مرة.. هند صبري بطلة مسلسل عالمي

منذ 6 دقائق
الممثلة التونسية هند صبري

الممثلة التونسية هند صبري

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تخوض الفنانة هند صبرى تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل أجنبى، من خلال مسلسل بعنوان “فى مهب الريح”، ومن المتوقع تغيير اسم المسلسل لاحقا.

“فى مهب الريح” مأخوذ عن مسلسل “the good wife”، والذى يتكون من ٤٥ حلقة، وهى أولى تجارب النجمة هند صبري مع هذا العدد الكبير من الحلقات.

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين، ويخرجها أحمد خالد موسى، إذ تتعاون معهما هند صبرى للمرة الأولى، ويشارك فى العمل إياد نصار وماجد المصرى.

على صعيد آخر، تنتظر هند صبري عرض فيلمها “كيرة والجن”، والذى ينتمى لنوعية الإنتاجات الضخمة والبطولات الجماعية، حيث يجمع بين هند صبرى وكريم عبدالعزيز وأحمد عز ويخرجه مروان حامد ومن تأليف أحمد مراد عن روايته ١٩١٩، ويخوض منافسات موسم عيد الأضحى المقبل.

هند صبري، ممثلة تونسية مصرية اشتهرت بعملها في مصر، ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها مواطن ومخبر وحرامي، وشاركت بالعديد من الأفلام أهمها عايز حقي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات. نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات. شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة.

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