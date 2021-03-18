لإتمام صفقة ميسي … باريس سان جيرمان يتخلص من هذا اللاعب!

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تطور جديد بشأن سعي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الصيف المقبل.

وينتهي عقد ميسي البالغ من العمر 33 عامًا، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وقد طلب الرحيل عن الفريق، في أغسطس الماضي، لكن إدارة البلوغرانا السابقة اشترطت الحصول على قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو.

وإلى جانب باريس سان جيرمان يرتبط ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي للعمل مجددًا مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن باريس سان جيرمان يدرس التخلص من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لتسهيل صفقة ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل إيكاردي سيكون لصالح باريس سان جيرمان من الناحيتين الرياضية والاقتصادية، حيث سيوفر مساحة لمشاركة ميسي في تشكيلة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، مع تواجد نيمار، وكيليان مبابي، ومويس كين.

أما من الناحية الاقتصادية فرحيل إيكاردي سيقلل من حجم الرواتب التي يدفعها باريس سان جيرمان، خاصة أن راتب ميسي سيكون كبيرًا.

وانضم إيكاردي لباريس سان جيرمان صيف العام 2019، بنظام الإعارة قبل أن يشتري النادي الفرنسي بطاقة اللاعب بعقد يمتد حتى يونيو 2024، لكن اللاعب الأرجنتيني قبل أن يعود للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس أو روما أو ميلان.

يشار إلى أن تقارير إسبانية قالت إن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد يعد خطة تهدف لإقناع ميسي بالبقاء في كامب نو.

وتقوم الخطة على إبرام صفقات قوية بالتعاقد مع إيرلينغ هالاند، ودافيد ألابا، ووضع الثقة في اللاعبين الشباب، في حين سيتم تخفيض راتب ميسي الذي تردد أنه يحصل على 138 مليونًا في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.