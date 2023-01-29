لاتسيو يضيع فرصة القفز إلى المركز الثاني بالتعادل مع إمبولي

أهدر لاتسيو فرصة التقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع فيورنتينا اليوم الأحد.

ويحتل فريق المدرب ماوريتسيو ساري المركز الثالث برصيد 38 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر الذي يلعب أمام روما اليوم. ويأتي فيورنتينا في المركز 12 برصيد 24 نقطة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 20 مباراة.

وسجل نيكولو كاسالي هدف التقدم لفريق لاتسيو بعد مرور ثماني دقائق، وأدرك نيكولاس جونزاليس التعادل لفيورنتينا قبل الاستراحة بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

واقترب فيليبي أندرسون من التسجيل مجددا لفريق لاتسيو بعد مرور ساعة من اللعب لكن التسديدة جاءت بجوار القائم.

وأهدر البديل تشيرو إيموبيلي فرصة لإضافة الهدف الثاني لفريق لاتسيو بعدما سدد خارج المرمى في الدقيقة 75.

وكان بوسع فيورنتينا أن يخطف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لكن تسديدة نيكولا ميلينكوفيتش ارتدت من العارضة بعد ركلة ركنية.

وسيلعب لاتسيو في المباراة المقبلة أمام يوفنتوس في دور الثمانية لكأس إيطاليا يوم الخميس.