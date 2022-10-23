لاتسيو يفوز على أتلانتا في الدوري الإيطالي

هز ماتيا زاكاني وفيليبي أندرسون الشباك ليفوز لاتسيو 2-صفر على مضيفه أتلانتا، الأحد، ويتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح زاكاني التسجيل بعد عشر دقائق من البداية بعد تمريرة بيدرو رودريجيز العرضية.

وكان لاتسيو الطرف الأفضل في الشوط الأول المتواضع وأهدر عدة فرص، بينما لم يقدم أتلانتا الكثير.

وجعل أندرسون النتيجة 2-صفر بعد سبع دقائق من الاستراحة بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء.

وواصل لاتسيو سيطرته على المباراة، وطُرد لويس موريل لاعب أتلانتا في الدقيقة الأخيرة لحصوله على الإنذار الثاني.

ويحتل فريق المدرب ماوريتسيو ساري المركز الثالث برصيد 24 نقطة متأخرا بنقطتين عن نابولي المتصدر الذي يحل ضيفا على روما في وقت لاحق من اليوم.

ولدى أتلانتا 24 نقطة في المركز الرابع.