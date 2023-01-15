لاتسيو يهزم ساسولو 2-صفر في الدوري الإيطالي

فاز لاتسيو 2-صفر على ساسولو اليوم الأحد 15/1/2023 ليظل قريبا من المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز يعزز لاتسيو أقدامه في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان.

وتقدم لاتسيو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء سجلها ماتيا زاكايني بعدما لمس جيريمي توليان الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وضاعف فيليبي أندرسون تقدم لاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما خطف الكرة من روان تريسولدي قبل أن يراوغ حارس المرمى جيانلوكا بيجولو ويضع الكرة في الشباك الخالية.

وبعدما مني بالخسارة الرابعة على التوالي في الدوري، يحتل ساسولو المركز 16 برصيد 16 نقطة من 18 مباراة.