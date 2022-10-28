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لاعبان برازيليان يقدّمان فرصة ذهبية لريال مدريد

منذ ساعة واحدة
شعار ريال مدريد

شعار ريال مدريد

موقع kooora
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حصل الثنائي البرازيلي “رودريغو غويس”، و”إيدير ميليتاو”، على الجنسية الإسبانية.

وبهذه الطريقة أصبح لدى ريال مدريد، مكانان شاغران إضافيان، للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وصار لدى الفريق الملكي، هامش للحركة في سوق الانتقالات المقبلة، من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقد يمنح هذا الأمر، فرصة للظهير الأيمن البرازيلي فينيسيوس توبياس، لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني سابقا، للظهور مع الفريق الأول.

ويعيش رودريغو وميليتاو في إسبانيا منذ تعاقدهما مع ريال مدريد في 2019، وحصلا على جواز السفر الإسباني عقب الخضوع للفحوصات الضرورية.

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