لاعبة تنس أوكرانية تعلق على قرار اللجنة الأولمبية الدولية

قالت لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك، الأربعاء، إن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ارتكب خطأ حين قال إن رياضيي روسيا وروسيا البيضاء بوسعهم العودة إلى المنافسات الدولية لأنهم يتنافسون بالفعل دون مشاكل في بعض الألعاب.

وضرب باخ مثلا بفوز كوستيوك في بطولة اتحاد اللاعبات المحترفات في أوستن بولاية تكساس على الروسية فارفارا جراتشيفا في النهائي في وقت سابق هذا الشهر لتعزيز وجهة نظره أمس الثلاثاء بأن الرياضيين الروس يتنافسون بالفعل في بعض الألعاب الرياضية دون مشاكل.

وقالت كوستيوك في مؤتمر عبر الهاتف مع أبطال أولمبيين وغيرهم من الرياضيين الدوليين الذين يعارضون عودة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء للمنافسات “ضرب باخ مثلا برياضية التنس (يوم الثلاثاء)”.

وأضافت كوستيوك المصنفة 38 عالميا “هناك نظام خاص للتصنيف في رياضتنا. إذا لم أشارك سأفقد تصنيفي وستنتهي مسيرتي”.

وتجاهلت كوستيوك منافستها بعد الفوز ورفضت مصافحة اللاعبة الروسية في خطوة تصدرت عناوين الصحف العالمية.

وقالت كوستيوك “قيل الكثير وأردت أن أشرح الأمر بنفسي. لم نفعل ذلك علنا، لكن في العام الماضي كنا نكافح لاستبعاد رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من رياضتنا.

“لسوء الحظ لا ننافس بشكل مستقل. نعمل تحت لواء اتحادي المحترفات والمحترفين وغيرهم من مسؤولي جولات المحترفين ولا نملك الكثير من النفوذ لإجراء تغييرات”.

وقالت زميلتها لاعبة التنس الأوكرانية ليسيا تسورينكو إن كل مباراة ضد لاعبات من روسيا أو روسيا البيضاء تصبح محنة خاصة.

وأضافت تسورينكو “إنه صراع أخلاقي في كل مرة نلعب فيها ضدهم.

“لقد أثر هذا الأمر على نفسيتي حتى أصبت بنوع من نوبات الهلع”.

وبعد أن فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبة على رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، فإنها عازمة على السماح بعودتهم للمنافسات في كل الألعاب ومنحهم فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ووضعت اللجنة مسارا للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للتأهل للألعاب الأولمبية 2024 في باريس عن طريق المشاركة في تصفيات آسيا بدلا من أوروبا والتنافس كمحايدين دون الاستعانة بالعلم أو النشيد الوطني لكل من الدولتين، لكنها واجهت معارضة شديدة بقيادة أوكرانيا التي هددت بمقاطعة الأولمبياد حال السماح لهم بالمنافسة حتى كمحايدين.

قرار خاطئ

وقال البطل الأولمبي التشيكي دومينيك هاشيك، الحاصل على الميدالية الذهبية في هوكي الجليد في 1998، والذي فاز أيضا بالميدالية البرونزية في 2006 ولعب في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية لعدة سنوات “ما قاله لنا باخ كان خطأ”.

وأضاف “كان ما سمعناه من باخ متوقعا.

“ستكون حربا طويلة لكننا سننتصر. نحن بحاجة إلى التحلي بالصراحة والشجاعة وأن ندعم بعضنا بعضا”.

ولم تغضب توصيات اللجنة الأولمبية الدولية فقط أولئك الذين يؤيدون استمرار فرض الحظر الشامل على رياضيي روسيا وروسيا البيضاء.

واعترضت روسيا ذاتها على التوصيات قائلة إن أي تحرك لحرمان الرياضيين من المنافسة تحت علمهم ونشيدهم الوطني يعد “معاملة تمييزية”.

وقالت لاعبة المبارزة الألمانية ليا كروجر “الأمر يسبب ارتباكا لنا جميعا.

“كيف نسمح بعودة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء. لا نعرف ما إذا كان التأهل الأولمبي سينجح، وماذا عن المنشطات؟

“كيف يمكن لأوكراني منافسة أي رياضي من روسيا. لا تنسوا أن لدينا أسلحة في أيدينا”.