لاعبون أرادوا الانضمام الى ريال مدريد وانتهوا بقميص برشلونة

تنتظر جماهير كرة القدم متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، بينما يُتوقع ظهور بعض الوجوه الجديدة في الكلاسيكو لأول مرة، وعلى رأسهم المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

وقبل انضمامه الى برشلونة الصيف الماضي، ارتبط ليفاندوفسكي لسنوات طويلة بالانتقال إلى ريال مدريد.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز اللاعبين الذين حلموا باللعب ضمن صفوف ريال مدريد، قبل أن يرتدوا قميص البلوجرانا.

حلم ليفاندوفسكي

لم تكن فكرة انتقاله إلى النادي الملكي مجرد تقارير صحفية، بل كانت حلمًا يراوده لسنوات.

فقد كشف سيزاري كوتشارسكي، وكيل الأعمال السابق للمهاجم البولندي، عن رغبة ليفاندوفسكي في ارتداء قميص الميرينغي.

وقال كوتشارسكي: “في وقت سابق، رفض ليفاندوفسكي التجديد مع بايرن، لأنه كان يريد الانتقال إلى مدريد من أجل مجاورة كريستيانو رونالدو”.

رغم ذلك، لعب وكيل ليفاندوفسكي السابق دورًا في عدم تحقيق موكله لحلمه، مؤكدًا أنه نصحه بعدم الإقدام على هذه الخطوة، نظرًا لعدم قدرته على أن يكون النجم الأول للفريق الملكي.

لويس سواريز

يُعدّ المهاجم الأوروغواياني أحد أساطير برشلونة وهدافيه التاريخيين، إذ لعب بقميصه لمدة 7 سنوات.

لكن قبل انضمام سواريز للبارسا، صرّح أثناء تواجده مع ليفربول بأنه يود “اللعب بجوار رونالدو، لأنه لاعب عظيم”، وذلك في الوقت الذي كان يلعب فيه البرتغالي مع الفريق الملكي.

وأضاف سواريز حينها: “لا يمكنك أن تعرف ما سيحدث، فالأمر يبدو معقدًا، لأنه هناك في مدريد وأنا في ليفربول”.

وكان النادي الملكي على مقربة بالفعل من إبرام صفقة سواريز، قبل تعرضه لعقوبة إيقاف خلال مشاركته في كأس العالم 2014، لكنّ البارسا قرر ضمه وانتظار انتهاء عقوبته.

ممفيس ديباي

في عام 2017، تحدّث المهاجم الهولندي خلال تصريحات صحفية عن رغبته في ارتداء قميص الميرينغي، قائلا: “أعتقد أنني سأنتقل إلى ريال مدريد.. هذا هدف جاد بالنسبة لي”.

وسبق لديباي الإعلان صراحةً عن إعجابه الشديد بكريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، بقوله: “إنه بطلي الدائم ولاعبي المفضل”.

لكنّ المدرب الهولندي، رونالد كومان، ضم مواطنه لبرشلونة العام الماضي.

بيير إيميريك أوباميانغ

ظل المهاجم الجابوني يغازل ريال مدريد لسنوات طويلة، حتى أنه أعلن مرارا عبر وسائل الإعلام، أن جده كان يتمنى له اللعب في إسبانيا.

وقال أوباميانغ، قبل بضع سنوات: “قبل عامين تُوفي جدي، لكني وعدته بأنني سألعب في ريال مدريد يومًا ما، وسأبذل قصارى جهدي من أجل هذا الهدف”.

وفي النهاية، انضم أوباميانغ إلى برشلونة مطلع العام الحالي، قادمًا من آرسنال، قبل أن يرحل بنهاية الموسم المنصرم صوب تشيلسي.