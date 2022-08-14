الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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لاعبو مانشستر سيتي يختارون قائدهم الثاني

منذ 27 دقيقة
لاعبو مانشستر سيتي

لاعبو مانشستر سيتي

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صوّت نجوم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لاختيار القائد الثاني للفريق في الموسم الحالي والذي سيخلف القائد الأول حال غيابه لأي سبب.

لاعبو مانشستر سيتي اعتادوا في بداية كل موسم اختيار مجموعة من القادة لتحمل مسؤولية الفريق حال غياب القائد الرئيسي للإصابة أو لأي أسباب فنية.

وكان البرازيلي فرناندينيو، القائد السابق لمانشستر سيتي، رحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات داخل جدران ملعب الاتحاد، ليصوت لاعبو السماوي بعدها على اختيار قائد جديد، وهو الألماني إلكاي جوندوجان.

وأوضحت صحيفة “تليجراف” البريطانية الشهيرة أنه فيما يخص القائد الثاني للفريق فقد اختار نجوم مانشستر سيتي لاعب الوسط البلجيكي “كيفن دي بروين” ليتولى تلك المهمة خلال الموسم الحالي.

وكان دي بروين ضمن مجموعة من 5 لاعبين اختيروا كقادة لمانشستر سيتي الموسم الماضي، لكنه الآن ارتقى لمرتبة القائد الثاني بشكل رسمي.

وتضمّ مجموعة قادة فريق مانشستر سيتي إلى جانب جوندوجان القائد الأول، ونائبه دي بروين، كلًّا من روبين دياز وكايل ووكر ورودري.

يذكر أن دي بروين يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ قدومه لملعب الاتحاد من فولفسبورغ الألماني قبل 7 سنوات، حيث يعتبر اللاعب الأقدم في التشكيلة الحالية.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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