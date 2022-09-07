الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لاعب بايرن ميونخ يقلق فريقه حول مستقبله

منذ 34 دقيقة
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

كشف الألماني الشاب “جمال موسيالا”، نجم بايرن ميونخ، عن مدى إمكانية استمراره في بايرن ميونخ حتى الاعتزال.

ويعدّ موسيالا صاحب الأصول الإنكليزية، من شباب ساوثهامبتون، قبل أن ينتقل إلى شباب تشيلسي، ومنه إلى شباب بايرن، ثم يتم تصعيده للفريق الأول.

وقال موسيالا لصحيفة “بيلد” الألمانية، عن إمكانية اللعب في صفوف بايرن حتى الاعتزال: “هناك عوامل كثيرة تتضافر، أنا سعيد للغاية في بايرن ميونخ”.

وأضاف: “لكن، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث في غضون 6-7 سنوات”.

وعن إمكانية اللعب في البريميرليغ، قال: “بالتأكيد هو الدوري الأقوى، النجوم الكبار يذهبون إلى هناك، لكن، ليست لدي فكرة، أنا الآن في بايرن، وهو فريق كبير جدًا”.

    المزيد من منوعات

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. هيلاري كلينتون تروي كيف نسيت ابنتها الصغيرة في الكرملين
    رونالدو وتوماس توخيل
    كيف تسبّب رونالدو بإقالة "توخيل" من تشيلسي؟
    الضحية سوزان تميم والقاتل محسن السكري
    الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل