لاعب بايرن ميونخ يقلق فريقه حول مستقبله

كشف الألماني الشاب “جمال موسيالا”، نجم بايرن ميونخ، عن مدى إمكانية استمراره في بايرن ميونخ حتى الاعتزال.

ويعدّ موسيالا صاحب الأصول الإنكليزية، من شباب ساوثهامبتون، قبل أن ينتقل إلى شباب تشيلسي، ومنه إلى شباب بايرن، ثم يتم تصعيده للفريق الأول.

وقال موسيالا لصحيفة “بيلد” الألمانية، عن إمكانية اللعب في صفوف بايرن حتى الاعتزال: “هناك عوامل كثيرة تتضافر، أنا سعيد للغاية في بايرن ميونخ”.

وأضاف: “لكن، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث في غضون 6-7 سنوات”.

وعن إمكانية اللعب في البريميرليغ، قال: “بالتأكيد هو الدوري الأقوى، النجوم الكبار يذهبون إلى هناك، لكن، ليست لدي فكرة، أنا الآن في بايرن، وهو فريق كبير جدًا”.