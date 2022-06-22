لاعب برشلونة السابق يدعم صفقة رافينيا

يواصل نادي برشلونة الإسباني خطة تدعيم صفوفه خلال صيف 2022، من أجل العةدة لمنصات التتويج المحلية والأوروبية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة السابق ووكيل أعمال البرازيلي رافينيا مهاجم ليدز يونايتد الإنجليزي، قد التقى خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني للتفاوض معه بشأن الصفقة.

وبحسب التقرير فإن ديكو، الذي يمثل رافينيا، التقى لابورتا من أجل التفاوض بشأن المهاجم البرازيلي، الذي يعتبر برشلونة هو الأولوية له في ظل وجود عروض له من عدة أندية.

ونشر الكاميروني صامويل إيتو، زميل ديكو السابق في برشلونة، صورة له مع لابورتا أثناء تواجده في إسبانيا للمثول أمام المحكمة الجنائية في كتالونيا بسبب التهرب الضريبي، ظهر خلالها وجود نجم منتخب البرتغال السابق، الذي كان يرسم مع رئيس البارسا فيما يبدو خطة ضم رافينيا.

وبحسب التقرير، فإن ديكو سيجتمع مجدداً مع لابورتا من أجل حسم مصير رافينيا، وللتأكد من مدى إصرار النادي الكتالوني على التعاقد معه كي يتمكن اللاعب من تحديد مستقبله.

يذكر أن ديكو سبق له مزاملة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، وأسطورة برشلونة في كامب نو، خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

بينما تزامل ديكو كذلك في منتخب البرتغال مع كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني التاريخي، والنجم الحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، في الفترة من 2003 إلى 2010.

ولدى برشلونة اهتمامات هجومية أخرى غير رافينيا، تتمثل في البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والبرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان رافينيا شارك خلال الموسم الماضي مع ليدز في 36 مباراة بكل البطولات أسهم خلالها بـ14 هدفاً، حيث سجل 11 وصنع 3.