لاعب برشلونة يدعو ريال مدريد إلى توخّي الحذر

يخوض البرازيلي رافينيا، الوافد الجديد لصفوف برشلونة، أول لقاء كلاسيكو رسمي له ضد الغريم التقليدي ريال مدريد.

ويحل برشلونة، ضيفًا على الغريم التقليدي ريال مدريد، بعد غد الأحد، في إطار الجولة التاسعة من عمر الليغا.

وفي تصريحات لقناة موفيستار، قال رافينيا: “نتصدر جدول ترتيب الليغا في الوقت الحالي، يجب على الخصم، توخي الحذر”.

وأضاف: “لدينا ثقة في أنفسنا بالدوري الإسباني، نعرف ما يجب علينا فعله من أجل الفوز”.

ويعتلي برشلونة، صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الوصافة.