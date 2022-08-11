لاعب ريال مدريد يحرج سان جيرمان برسالة جديدة

بعث “أوريلين تشواميني”، لاعب وسط ريال مدريد، رسالة جديدة أحرج من خلالها نادي باريس سان جيرمان، وسط أفراح تتويج فريقه بلقب السوبر الأوروبي.

إذ صرّح تشواميني عبر قناة كانال بلس الفرنسية: “إنه شعور جميل، أنا في ريال مدريد، أفضل نادٍ في العالم، سعيد جدًا بالفوز بأول لقب لي مع الفريق”.

وأضاف اللاعب الفرنسي الشاب “إنها مرحلة جديدة، الأمر متروك لي للعمل بجدية للمشاركة في أكبر عدد من المباريات قبل كأس العالم”.

وعن تفضيله الانتقال من موناكو إلى ريال مدريد هذا الصيف، علّق تشواميني: “المخاطرة واردة في كرة القدم، كان بإمكاني أن أسلك الطريق السهل بالذهاب إلى نادٍ آخر، ولكن عندما يطلبك ريال مدريد، من الصعب أن ترفض”.

الى ذلك، لفت الى أن “اللعب مع نجوم كبار يجعل الأمور أسهل، لدي فرصة للعب مع كريم بنزيما في المنتخب، وبانتقالي إلى جواره في ريال مدريد، تأكدت أنني لم أخطئ في قراري”.

وكان أوريليني تشواميني، أكّد في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام، أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان استفسر منه عن إمكانية الانضمام للفريق الباريسي.