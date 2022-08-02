لاعب عربي قد ينضمّ إلى محمد صلاح في ليفربول

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي ليفربول الإنكليزي، يدرس فكرة التعاقد مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم فريق ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويينتهي عقد إسماعيل بن ناصر مع نادي ميلان في حزيران 2023، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود بخصوص تمديد العقد، وذلك منذ قدوم الشركة الأميركية “ريد بريد”، التي اشترت أسهمًا في النادي، وفقا لتقارير إعلامية.

في هذا السياق، أشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، المتخصص في أخبار الانتقالات في إيطاليا، الى أن ليفربول يرغب في التعاقد مع بن ناصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لـ”كالتشيو ميركاتو”، فإن الألماني “يورغن كلوب”، المدير الفني لفريق ليفربول، يبحث عن بديل للاعبه الإنكليزي “أليكس أوكسليد-تشامبرلين”، الذي تعرض لإصابة قوية خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

على الإثر، وضعت إدارة الفريق قائمة مختصرة من 3 أسماء، على رأسها إسماعيل بن ناصر، وكذلك التركي “هاكان تشالهان أوغلو”، لاعب إنتر ميلان، والفرنسي “أدريان رابيو”، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس.

ويعتبر بن ناصر الأوفر حظًا، ومرشحًا بقوة لمزاملة النجم المصري محمد صلاح في “الريدز”، كون كلوب معجبًا كثيرا بقدرات لاعب “الخضر”، بعد لفته الأنظار مع “الروسينيري” خلال المواسم الأخيرة، حيث بات أحد أعمدة بطل الدوري الإيطالي.

يذكر أن عقد بن ناصر يتضمن شرطًا جزائيا يسمح له بالرحيل عن ميلان إلى ناد غير إيطالي مقابل 50 مليون يورو.

وسبق لإسماعيل بن ناصر أن خاض تجربة غير موفقة في الدوري الإنكليزي مع نادي أرسنال خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و2017.