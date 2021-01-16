الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لاعب كونغولي يسرق الأضواء في مونديال كرة اليد بمصر

16 - يناير - 2021
اللاعب الكونغولي جوتييه مفومبي تييري

اللاعب الكونغولي جوتييه مفومبي تييري

A A A
طباعة المقال

أصبح لاعب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري، حديث الساعة بعد ظهور خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر.

ولفت تييري (26 عاما) أنظار كل من شاهد المباراة عبر التليفزيون بسبب بدانته الواضحة، ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهود بدنيا لافتا.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن اللاعب الكونغولي يزن 110 كلغ، ويلعب في فريق درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين والدنمارك والبحرين، حيث تعد هذه المشاركة الأولى له في تاريخ المونديال.

يذكر أن المنتخب الكونغولي خسر المواجهة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 28-22.

    المزيد من منوعات

    بكلفة 8 مليون دولار .. حفل زفاف اسطوري لجينيفر لوبيز وبن أفليك
    من مباراة نيوكاسل ضد مان سيتي
    تعادل مثير بين نيوكاسل ومانشستر سيتي
    فيلم دراغون بول سوبر
    فيلم دراغون بول سوبر يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!