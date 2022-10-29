لاعب مانشستر سيتي: نستطيع الفوز مع أو بدون هالاند

اعتبر “كيفن دي بروين”، لاعب مانشستر سيتي، أنّ الفوز على المضيف ليستر سيتي بنتيحة (1-0)، اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة 14 من الدوري الإنكليزي الممتاز، جاء بعد مشقة وصعوبات عديدة.

وسجّل “دي بروين” هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من عمر، من خلال ركلة حرة مباشرة استقرت في شباك داني ورد حارس مرمى ليستر سيتي.

وقال دي بروين، في تصريحات لشبكة “بي تي سبورت” عقب انتهاء اللقاء: “جعلنا الأمر صعبًا على أنفسنا، كنا متعبين بعض الشيء.. لقد كانوا سلبيين للغاية لمدة 70 دقيقة، ولكنّ التغييرات التي أجروها جعلت المباراة مختلفة، فلم نحتفظ بالكرة في منطقتهم لكن كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني”.

وعن هدف المباراة قال النجم البلجيكي: “الركلة الحرة سكنت المرمى بشكل مثالي، لحسن الحظ إنها هدف.. كان إيدرسون رائعًا، وأحيانا نتحدث فقط عن تمريره للكرة، لكنه حارس رائع ويثبت ذلك كل أسبوع”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “لقد أثبتنا قدرتنا على الفوز مع أو بدون “إيرلينغ هالاند”.