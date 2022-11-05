لاعب مانشستر يونايتد يتجاهل سان جيرمان

تجاهل نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد الإنكليزي “ماركوس راشفورد” مع الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي، لكن يحق للنادي تمديد العقد معه لموسم إضافي آخر من طرف واحد.

وحسب شبكة “le10sport” الفرنسية، فإن لويس كامبوس، المستشار الفني لباريس سان جيرمان، لا يتوقف عن متابعة راشفورد، وينوي محاولة ضمه في الصيف المقبل للفريق الباريسي.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن راشفورد غير مهتم بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، ويتجاهل اهتمام كامبوس له، موضحةً أن اللاعب الإنكليزي يركز حاليًا على النجاح في “أولد ترافورد”.

يُذكر أن راشفورد بات لاعبًا أساسيًا في صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، تحت قيادة الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين الحمر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بترتيب فرق الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، وتعادلين، و3 هزائم.