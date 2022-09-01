لاعب يوفنتوس ينتقل إلى ليفربول خلال ساعات

اتّجه نادي ليفربول الإنكليزي نحو إتمام صفقة جديدة قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

في هذا السياق، كشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن البرازيلي “آرثر ميلو”، لاعب وسط يوفنتوس، سيصل ليفربول عصر الخميس، لإجراء اختبارات طبية.

وأشارت إلى أن ميلو سينضم لصفوف الليفر على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتعزيز خط وسط الفريق في ظل كثرة الإصابات التي يعاني منها.

ومن المتوقّع أن يغلق باب الانتقالات الصيفية بحلول الساعة 11 مساءً بتوقيت إنكلترا.

يُذكر أن “آرثر ميلو” بدأ مسيرته الأوروبية بانتقاله من جريميو البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2018.

وسجّل اللاعب البرازيلي 4 أهداف في 72 مباراة بقميص البارسا، قبل أن ينتقل لليوفي في صيف 2020 بعقد مدته 5 مواسم.

ولعب ميلو 63 مباراة مع فريق السيدة العجوز على مدار الموسمين الماضيين، كما كان لاعبًا بقائمة منتخب البرازيل الفائز بكأس كوبا أميركا في 2019.