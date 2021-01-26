لامبارد يخرج عن صمته بعد إقالته من تدريب تشيلسي

أعرب مدرب تشيلسي ، فرانك لامبارد، عن خيبة أمله بعد قرار إقالته من تدريب “البلوز”،حسبما ذكر موقع “غول” الرياضي.

وكانت إدارة “البلوز” قد قررت إقالة “الهداف التاريخي” لتشلسي عقب سلسلة من النتائج المخيبة للفريق في الدوري الإنكليزي، إذ بات المركز التاسع في جدول ترتيب “البريميرليغ”، بعد مرور 19 جولة، لجمع 29 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات فقط، مقابل 5 تعادلات 6 هزائم.

وقد تولى المدرب الشاب قيادة الفريق اللندني صيف العام 2019، خلفًا للمدير الفني الإيطالي ماوريتسيو ساري، ليقدم انطلاقة مشجعة في ظل ظروف عصيبة مر بها ناديه، بعد رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازار، وتعرضه لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمخالفة قواعد التعاقد مع اللاعبين الصغار، تمثلت في حرمانه من إبرام تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية بعام 2019.

أنهى الفريق الأزرق موسمه الأول مع لامبارد في المركز الرابع مما منحه بطاقة التأهل للعب في دوري أبطال أوروبا. وبالتالي نال ذلك المدرب ثقة، الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك نادي الذي ضخ الكثير من الأموال لبناء فريق قوي قادر على للمنافسة على الألقاب.

لكن النتائج الأخيرة، خيبت ظن أبراموفيتش،مما دفعته إلى إصدار بيان بإقالة لامبارد مع الترحيب به كعضو دائم في قلعة “البلوز”.

وبعد فترة من الصمت، عقب لامبارد على قرار الإطاحة به، وكتب على حسابه في تطبيق “إنستغرام”: “لقد كان امتيازًا وشرفًا كبيرًا لإدارة تشيلسي ، النادي الذي كان جزءًا كبيرًا من حياتي لفترة طويلة”.

وتابع: ” أود أن أشكر الجماهير على الدعم المذهل الذي تلقيته خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وآمل أن يعرفوا ما يعنيه ذلك بالنسبة لي”.

وأضاف: “عندما توليت هذا المنصب، أدركت التحديات التي تنتظرني في وقت صعب بالنسبة لنادي كرة القدم، وأنا فخور بالإنجازات التي حققناها، وأنا فخور بلاعبي الأكاديمية الذين خطوا خطواتهم في الفريق الأول وقدموا أداءً جيدًا. هم مستقبل النادي”.

وختم: “أشعر بخيبة أمل لأنني لم يكن لدي الوقت هذا الموسم لدفع النادي إلى الأمام ونقله إلى المستوى التالي، وأود أن أشكر السيد أبراموفيتش، ومجلس الإدارة، واللاعبين، وطاقمي التدريبي والجميع في النادي على عملهم الجاد وتفانيهم، لاسيما في هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة”.