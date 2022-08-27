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لانس يتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد فوز ثمين على ستاد رين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2022 12:50 صباحًا
من مباراة (لانس وستاد رين) في الدوري الفرنسي

من مباراة (لانس وستاد رين) في الدوري الفرنسي

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هز سيكو فوفانا ولوي أوبندا الشباك في غضون خمس دقائق من الشوط الثاني ليفوز لانس 2-1 على ضيفه ستاد رين ويتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (السبت 27-8-2022).

ورفع لانس رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان حامل اللقب والذي يستضيف موناكو مساء الأحد.

ولدى أولمبيك مرسيليا سبع نقاط في المركز الثالث قبل أن يحل ضيفا على غريمه نيس المتعثر.

وافتتح فوفانا التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 66 وبعد ذلك بأربع دقائق أضاف أوبندا الهدف الثاني.

وقلص جايتان لابورد الفارق لرين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتوقف رصيد رين عند أربع نقاط في المركز 11.

وواصل أوكسير العائد لدوري الأضواء بدايته الجيدة بالفوز 1-صفر على ستراسبورج بهدف جايتان بيرين في الدقيقة 29.

ويملك أوكسير سبع نقاط في المركز الخامس، بينما ما زال ستراسبورج بدون فوز في أربع مباريات إذ يملك نقطتين في المركز 17.

    المصدر :
  • رويترز

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