لاوتارو مارتينيز يمنح إنتر ميلان فوزاً ثميناً على فيرونا

حقق إنتر ميلان صاحب المركز الرابع الفوز 1-صفر على ضيفه المتعثر هيلاس فيرونا بفضل هدف مبكر للمهاجم لاوتارو مارتينيز في مباراة شهدت فرصا قليلة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 14-1-2023).

واحتاج مارتينيز ثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية اليسرى البعيدة ليحرز هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وحاول فيرونا ممارسة بعض الضغط على إنتر في الدقائق الأخيرة من المباراة حيث بحث بقوة عن هدف التعادل لكنه فشل في صنع أي فرص واضحة.

وتساوى إنتر مع يوفنتوس صاحب المركز الثالث ولكل منهما 37 نقطة متأخرين بفارق عشر نقاط عن نابولي المتصدر بعد 18 مباراة.

ويحتل فيرونا المركز قبل الأخير بتسع نقاط بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.

وسحق نابولي ضيفه يوفنتوس 5-1 أمس الجمعة.