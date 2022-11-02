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لايبزيغ يتأهل لدور 16 في دوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد

فريق لايبزيغ

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فاز رازن بال شبورت لايبزيغ 4-صفر على شاختار دونيتسك، الأربعاء، ليتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما سينتقل الفريق الأوكراني إلى الدوري الأوروبي.

وتقدم لايبزيغ، الذي كان بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل، بهدف في الدقيقة العاشرة عندما تصدى أناتولي تروبين حارس مرمى شاختار لتسديدة تيمو فيرنر لكن كريستوفر نكونكو انقض على الكرة المرتدة ليهز الشباك.

وفي الدقيقة 50، ضاعف أندري سيلفا تقدم لايبزيغ بعدما تلقى كرة هيأها محمد سيماكان بضربة رأس داخل منطقة الجزاء وسدد من زاوية ضيقة.

وبعد مرور ساعة من اللعب، هيأ نكونكو الكرة إلى دومينيك سوبوسلاي الذي راوغ حارس المرمى قبل أن يسدد في الشباك الخالية.

وزاد البديل داني أولمو من غلة الأهداف بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 68.

واحتل لايبزيغ المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق ست أمام شاختار ثالث الترتيب. وتصدر حامل اللقب ريال مدريد المجموعة برصيد 13 نقطة بعد فوزه 5-1 على سيلتيك متذيل الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

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