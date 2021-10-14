لايزال معلقا.. مدرب باريس سان جيرمان يتحدث عن مصير مبابي

قال مدرب نادي باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، أن مصير نجم الفريق، كيليان مبابي، مازال معلقا، لافتا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة في المستقبل، وفقا لما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وتأتي تصريحات المدرب الأرجنتيني، في وقت لم يقرر فيه النجم الفرنسي الشاب حتى الآن، فيما إذا كان سوف يجدد عقده مع العملاق الباريسي أو سوف يختار وجهة أخرى ستكون على الأغلب نادي ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع “البي أس جي” في يونيو القادم، ولكنه سيكون قادرا على التوقيع لأي ناد اعتبارا من يناير القادم، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على إدارة “حديقة الأمراء” باعتبار أن الوقت أصبح ينفد أمامها لإقناع “الجوهرة السمراء” بالبقاء في العاصمة الفرنسية.

وبحسب “ماركا” فإن تصريحات، بوكيتينو، تتضارب مع ما أكده رئيس النادي، ناصر الخليفي، والمدير الرياضي للفريق، ليوناردو، واللذان قالا في أوقات سابقة إن محادثات التجديد مع مبابي تسير بشكل جيد.

وقال بوكيتينو في حديث إذاعي: “مبابي بخير، إنه فتى هادئ يتمتع بشخصية كبيرة وشخصية اجتماعية للغاية، وهو واضح تصرفاته ويحب كرة القدم، كما أصبح ناضجا جدا بعد أن بلغ من العمر 22 عاما”.

وتابع: “سيتخذ كيليان القرار الذي يتعين عليه اتخاذه وسيبذل النادي كل ما في وسعه للاحتفاظ به ، لأننا نتعامل مع واحد من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف “في المستقبل يمكن أن يحدث أي شيء، وقد تتغير الأمور خلال بضعة أشهر، وفريق كبير مثل باريس سان جيرمان لديه الطموح والقدرة على إقناعه وتقديم كافة الأمور التي تجعل مبابي سعيد ويوافق على البقاء، ورغم ذلك هناك احتمالات بأن يغير رأيه”.