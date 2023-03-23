لايوفيتش يهزم موراي في الدور الأول من بطولة ميامي

تغلب الصربي دوسان لايوفيتش على البريطاني آندي موراي 6-4 و7-5 في الدور الأول لبطولة ميامي المفتوحة للتنس أمس الأربعاء، ليحقق انتصاره الأول على الملاعب الصلبة هذا الموسم.

ورفع لايوفيتش قبضتيه في الهواء بعد أن نجا من تبادل قصير للكرات شهد 16 ضربة في النقطة الأخيرة، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الأمريكي ماكسيم كريسي الذي فاز في مواجهتهما السابقة الوحيدة.

وهيمن لايوفيتش على المجموعة الأولى وكسر إرسال موراي الحائز على ثلاث بطولات كبرى في الشوط السابع وحافظ على هذا الزخم في المجموعة الثانية.

وكسر إرسال منافسه البريطاني في وقت متأخر من المجموعة الثانية، لكنه أهدر هذه الأفضلية بخطأ مزدوج في ضربة الإرسال وخطأ سهل ثمين في الشوط العاشر، لكنه انتفض ليكسر إرسال موراي في الشوط التالي.

وكان الأمر مخيبا للآمال بالنسبة لموراي، الذي بلغ نهائي بطولة الدوحة الشهر الماضي.

وألقى اللاعب البالغ من العمر 35 عاما مضربه بإحباط بعد خطأ سهل مكلف للغاية- واحد بين 15 خطأ في المباراة – في وقت متأخر من المباراة وقال للصحفيين إنه توقع أداء أفضل منه.

وأضاف “كانت ضربات إرسالي جيدة للغاية، لكن خلال باقي المباراة كانت مشكلة بالنسبة لي بعض الشيء اليوم. لم تكن ضرباتي جيدة حقا. لقد ارتكبت عددا من الأخطاء التي من الواضح أنني لم أتوقع ارتكابها.

“لم أكن أتوقع اللعب بهذا الشكل، خاصة بعد الأيام القليلة الماضية التي كنت جيدا حقا خلالها في التدريبات”.

واضطر الفرنسي جايل مونفيس للانسحاب بسبب إصابة في رسغه الأيمن خلال تعادله 3-3 في المجموعة الأولى من مباراته أمام مواطنه أوجو أومبير.

وكان مونفيس البالغ عمره 36 عاما يتألم بشدة عندما كان يتقدم نحو الشبكة، حيث استخدم يده اليسرى لمصافحة يد أومبير.

وهذه المرة الثانية على التوالي هذا الشهر التي يخرج فيها مونفيس من الدور الأول لإحدى البطولات، وذلك بعد خسارته أمام الأسترالي جوردان طومسون في مجموعات متتالية في إنديان ويلز.

وانسحب فرنسي اخر هو أرتور ريندركنيش للإصابة خلال مباراته في الدور الأول أيضا أمام الياباني تارو دانييل

وفاز الألماني يان-لينارد شتروف على الإيطالي فابيو فونيني 6-4 و5-7 و6-4 وسيلتقي في الدور الثاني مع البلغاري جريجور ديميتروف.

وتغلب غير المصنف إميليو نافا على 15 ضربة إرسال ساحقة من مواطنه الأمريكي جون إيسنر ليحقق الفوز بعد شوطين فاصلين 7-6 و7-6.

وأطلق اللاعب البالغ عمره 21 عاما ضربة إرسال ساحقة ليستعد لنقطة الفوز بالمباراة بينما لم يتمكن إيسنر من العودة للعب ليحقق اللاعب الشاب الفوز ويضرب موعدا في الدور المقبل مع أمريكي اخر هو المصنف التاسع تيلور فريتز.

وتأهل للدور الثاني أيضا في البطولة ذاته الألف نقطة، الأمريكيان جيه.جيه وولف وبراندون ناكاشيما والأرجنتيني فاكوندو باجنيس والأسترالي أليكسي بوبيرين.