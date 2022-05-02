لا أحد يعرف من أين تأتي.. "الدمى المخيفة" تثير الرعب على شواطئ أميركا

أعلن باحثون في إحدى سواحل تكساس الأميركية، قبل أيام قليلة، العثور على أكثر من 30 دمية مخيفة، مما أثار ذعر الكثيرين، بسبب عدم معرفة مصدرها وسبب ظهورها.

وأوضح العلماء الذين يقومون بأبحاث في أحد شواطئ المدينة الأمريكية، أنهم شعروا بالفزع بعد العثور على عشرات الدمى، التي تستمر بالظهور على نفس الشاطئ دون معرفة مصدرها.

وقال جيس تونيل، من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في الأسبوع، ويقوم الفريق بتمشيط 40 ميلا من الخط الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الدمى.

وأوضح تونيل، وهو مدير محمية “Mission-Aransas”، أن صفحتهم على “فيسبوك” أصبحت تشهد دخولا كبيرا من المستخدمين وانتشارا واسعا منذ بدء عملية تحميل صور الدمى عليها.

ومن المثير للدهشة أن أول رأس دمية تم العثور عليها في يناير 2021، اشتراه أحد المتابعين مقابل 27 جنيها إسترلينيا.

وتابع: “بعد نشرنا لصور الدمى على صفحتنا الاجتماعية، كثرت التساؤلات بشأن مصدرها وسبب ظهورها هناك بأعداد وفيرة”.

وكشفت “ساوثرت ليفين” أن لا شيء يدعو للقلق والخوف، مشيرة إلى أن المنطقة تعد “نقطة جذب للحطام والنفايات من المكسيك”.

وأوضح تونيل: “تستضيف شواطئ تكساس الساحلية 10 أضعاف كمية النفايات من أي شاطئ آخر في خليج المكسيك”.

وأبرز: “هذه الدمى قدمت إلى هناك بسبب -تيار دائري- يمتد من شبه جزيرة يوكاتان إلى فلوريدا. هذا التيار يثير دوامات تدفع الحطام نحو تكساس”.