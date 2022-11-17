"لا تساعدني أبدًا".. الأخت الكبرى لصديقة رونالدو تهاجمها في برنامج تلفزيوني

زعمت شقيقة “جورجينا رودريغيز” صديقة اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” أنها مفلسة وتعيش في منزل غير قانوني من دون أي مساعدة من أختها الثرية.

“باتريسيا رودريغز” قالت إنها عاشت ثلاث سنوات في منزل غير مرمّم فيما كانت ترى شقيقتها تتباهى بحياتها الباذخة على وسائل التواصل للاجتماعي، فيما كانت تسافر عبر العالم على طائرة أيقونة كرة القدم، وتسكن في قصوره الفخمة.

وفي برنامج على محطة اسبانية، قالت رودريغز: “أنا مفلسة وشقيقتي لا تساعدني. وأكثر ما يجرحني هو أولادي وليس أنا”. أستطيع أن أعيش على قطعة خبز، لكن ماذا عن أطفالي؟”.

وأضافت: “لم أكن أتوقّع ذلك من شقيقتي. أحيانا يتوفر لديّ ما آكله، لكن في أحيان أخرى لا أملك الطعام. في بعض الأحيان أستطيع أن أدفع إيجار المنزل، وفي أحيان أخرى لا أستطيع”.

الشابة البالغة ٣٣ عامًا أشارت الى أن علاقتها مع شقيقتها عارضة الأزياء البالغة ٢٨ عامًا متوترة، لا سيما بعد وفاة والدهما عام ٢٠١٩. وفي نداء استغاثي، قالت: “جورجينا أحتاج الى مساعدتك، أنت أختي”. وإن كنت لا تريدين مساعدتي، ساعدي أبناء أختك على الأقل”.

ولم تذكر حورجينا أختها باتريسيا في وثائقي عن حياتها نُشر على نيتفلكس في كانون الثاني بعنوان Yo georgina. حيث تحدثت عن تفاصيل خاصة بها مثل أنها وُلدت في الأرجنتين ونشأت في إسبانيا، وتحدثت عن أصدقائها وأولادها وشقيقتها الأخرى إيفانا.

الأختان هما من أب مشترك”جورج ادواردو رودريغز”، لكن من والدتين مختلفتين، وبعدما توفيت والدة باتريسيا عندما كانت في سن الحادية عشرة، انتقلت للعيش مع والدها واختيها جورجينا وإيفانا.