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لا تظنوا بأننا انتهينا.. مدرب السعودية يعلق على الخسارة أمام بولندا

منذ 7 دقائق
هيرفيه رينارد

هيرفيه رينارد

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في أول تعليق لمدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة أمام نظيره البولندي بهدفين نظيفين، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، أعرب الفرنسي هيرفيه رينارد، مدرب المنتخب السعودي، السبت، عن رضاه بالأداء الذي قدمه “الأخضر”، في المباراة التي فازت بها بولندا.

وقال مدرب الأخضر السعودي “في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالاً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جداً بالطريقة التي لعبنا فيها وباللاعبين. أهدرنا ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحاً في النهاية. نحن متحدون سوياً”.

وأضاف رينان “كان يجب أن نسجل هدف التعادل قبل الاستراحة. بذلنا جهداً كبيراً، والأهم أننا نقف هنا، لا تظنوا بأننا انتهينا سنبذل كل ما في وسعنا، سنستمر في اللعب حتى الثانية الأخيرة”.

وعلى استاد المدينة التعليمية، فرملت بولندا ونجمها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الاندفاعة السعودية الطامحة إلى إنجاز العبور المبكر، بفوزها على “الأخضر” 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وبعد إنجازها الافتتاحي التاريخي أمام أرجنتين ليونيل ميسي (2-1)، سقط رجال المدرّب الفرنسي هيرفيه رونار بهدفي بيوتر جيلينسكي (39)، وليفاندوفسكي (82) الذي وقّع على أول أهدافه في كأس العالم بعد صيام طويل.

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